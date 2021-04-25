Горняк22: В Рубцовске прошло памятное мероприятие приуроченное к годовщине геноцида армян

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24 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Сегодня в Рубцовске состоялось памятное мероприятие посвященное 106-й годовщине геноцида армян.

Представители армянской диаспоры города Рубцовска, в этот траурный для всего народа день, собрались возле строящейся в городе армянской церкви, чтобы почтить память тех, кто трагически погиб во времена геноцида, который продолжался в течение трех лет.

«Сегодня, мы в очередной раз собрались вместе, чтобы почтить память наших предков, которые приняли смерть в результате геноцида над нашим народом, начавшегося в 1915 году в Османской империи.

Собираясь, каждый год 24 апреля, мы хотим, чтобы весь мир, вместе с нами вспоминал об этих бесчеловечных событиях по отношению к целому народу, в ходе которых, по разным источникам, погибли от одного до полутора миллионов человек, армянской национальности», — пояснил журналисту портала «вРубцовске.ру» представитель армянской диаспоры в городе Рубцовске депутат Рубцовского городского Совета Карен Геворгян.

«Мы хотим особо подчеркнуть то, что неважно, где живет тот или иной народ, важно, чтобы все понимали, что массовые убийства и преследования – это просто недопустимо», — добавил он.

Стоит отметить, что по состоянию на 2021 год, факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.

Российская Госдума в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении».

Фото: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka01

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