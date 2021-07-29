Горняк22: В Рубцовске прошли совместные учения подразделений Росгвардии и МЧС » Городской портал — вРубцовске.ру
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28 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В городе Рубцовске военнослужащие и сотрудники Росгвардии совместно с представителями Главного управления МЧС России по Алтайскому краю провели комплексные занятия и тренировки по обеспечению режимно-ограничительных мероприятий для недопущения распространения эпидемии особо опасных инфекций в регионе.
В ходе занятий профессиональную выучку и служебную подготовку совершенствовали военнослужащие полка оперативного назначения и территориальных управлений по Алтайскому края и Республике Алтай, сотрудники спецподразделений СОБР, ОМОН и отделения по эксплуатации БПЛА.
Росгвардейцы отработали практические действия по организации и оцеплению района проведения режимно-ограничительных мероприятий:
— на въезде (выезде) в населенный пункт выставили КПП во взаимодействии с сотрудниками полиции МО МВД РФ по г. Рубцовск;
— на второстепенных дорогах (полевые) по которым возможен въезд в г. Рубцовск минуя КПП выставили наблюдательные посты;
— выделили группы досмотра транспорта на железнодорожную станцию Рубцовск;
— вели воздушную разведку районов города с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Также в ходе учений отработано взаимодействие с представителями территориального отдела Роспотребнадзора, КГБУЗ «Городская больница №1» в г. Рубцовске, а также сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Алтайского края».
В ходе занятий в подразделениях особое внимание было обращено на подготовку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, а также на гигиеническое воспитание военнослужащих и сотрудников ведомства при профилактике заболевания сибирской язвы.
По итогам занятий росгвардейцы успешно выполнили все поставленные задачи.
Фото: 22.rosguard.gov.ru