Горняк22: В Рубцовске прошли совместные учения подразделений Росгвардии и МЧС » Городской портал — вРубцовске.ру

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28 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В городе Рубцовске военнослужащие и сотрудники Росгвардии совместно с представителями Главного управления МЧС России по Алтайскому краю провели комплексные занятия и тренировки по обеспечению режимно-ограничительных мероприятий для недопущения распространения эпидемии особо опасных инфекций в регионе.

В ходе занятий профессиональную выучку и служебную подготовку совершенствовали военнослужащие полка оперативного назначения и территориальных управлений по Алтайскому края и Республике Алтай, сотрудники спецподразделений СОБР, ОМОН и отделения по эксплуатации БПЛА.

Росгвардейцы отработали практические действия по организации и оцеплению района проведения режимно-ограничительных мероприятий:

— на въезде (выезде) в населенный пункт выставили КПП во взаимодействии с сотрудниками полиции МО МВД РФ по г. Рубцовск;

— на второстепенных дорогах (полевые) по которым возможен въезд в г. Рубцовск минуя КПП выставили наблюдательные посты;

— выделили группы досмотра транспорта на железнодорожную станцию Рубцовск;

— вели воздушную разведку районов города с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Также в ходе учений отработано взаимодействие с представителями территориального отдела Роспотребнадзора, КГБУЗ «Городская больница №1» в г. Рубцовске, а также сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Алтайского края».

В ходе занятий в подразделениях особое внимание было обращено на подготовку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, а также на гигиеническое воспитание военнослужащих и сотрудников ведомства при профилактике заболевания сибирской язвы.

По итогам занятий росгвардейцы успешно выполнили все поставленные задачи.

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Автор: vizitka01

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