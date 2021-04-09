Горняк22: В Рубцовске пройдут мероприятия, посвященные освобождению узников фашистских концлагерей

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08 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается ежегодно 11 апреля. В эту скорбную дату в России, Украине, Беларуси и других странах проводятся митинги, торжественные построения, встречи поколений…

Как сообщает МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска, в учреждениях культуры города Рубцовска будут организованы следующие мероприятия героико-патриотической направленности:

9.04 — 11:00 «И помнить страшно и забыть нельзя» — час Памяти (библиотека семейного чтения «Лад»).

09.04 — 18:00 «Будем помнить» — благотворительный концерт в рамках народной акции «Непокоренные» (ДК «Тракторостроитель»).

11.04 — 13:00 «Малолетние узники Рубцовска. Воспоминания» — тематическая программа (сайт Краеведческого музея).

12.04 — 14:00 «Память сердца» — урок Мужества (ДК «Алтайсельмаш»).

Акция «Перерыв на кино» — Всероссийский кинопоказ короткометражных фильмов к Международному дню освобождения узников концлагерей:

— 09.04.2021 — 17:00 (16+) Центральная городская библиотека;

— 10.04.2021 — 11:00 (16+) Центральная городская библиотека;

— 11.04.2021 — 14:00 (12+) Модельная библиотека «Контакт».

Историческая справка. История человечества хранит много скорбных дат и ужасающих деяний, многие из которых пришлись на XX век, вместивший сразу две мировых войны. Одной из самых страшных страниц человеческой истории стала история фашистских концентрационных лагерей.

Концлагеря не зря получили название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком. Для нашей страны это особая дата, так как около 5 миллионов погибших являлись гражданами СССР.

Фото: 1.bp.blogspot.com

Автор: vizitka01

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