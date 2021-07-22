Горняк22: В Рубцовске произошло частичное обрушение «Дома под шпилем» » Городской портал — вРубцовске.ру

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21 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Частичное самопроизвольное обрушение, признанного аварийным, «Дома под шпилем» произошло накануне вечером. Пока, по непонятным причинам, шпиль, расположенный на крыше строения, делавший дом уникальным, рухнул на землю, проломив все перекрытия.

Изначально некоторые источники сообщали о пострадавших во время произошедшего, но, в пресс-службе полиции Рубцовска заявили об отсутствии такой информации.

Напомним, знаменитый дом, который в текущем году с приходом теплых дней начали демонтировать, был признан аварийным несколько лет назад, а расселять его начали после проведения журналистами портала «вРубцовске.ру» одиночного пикета у стен дома в 2019 году. Тогда же был проведен еще один одиночный пикет у стен здания бывшей школы номер 9, которое также впоследствии было признано аварийным, а сейчас производится его демонтаж.

Что касается дальнейшей судьбы участков, то как мы уже сообщали ранее, на месте «Дома под шпилем» будет сквер, а на месте школы, обещают построить новую, современную школу.

Фото: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka77

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