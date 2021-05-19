Горняк22: В Рубцовске проходит Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения

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18 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В период с 17 по 23 мая 2021 года по инициативе Организации Объединенных Наций проводится Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, посвященная теме снижения скоростного режима в городах и населенных пунктах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. Неделя должна стать основой для осуществления на национальном уровне целевых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и привлечь внимание общественности к проблемам аварийности с участием пешеходов.

Мероприятия в рамках Недели в странах-участниках ООН проводятся под единой концепцией «Дороги для жизни» («Streets for life»), направленной на привлечение внимания мировой общественности к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения и принятие мер по повышению их безопасности.

Фото: nevadm.ru

Автор: vizitka01

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