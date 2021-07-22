Горняк22: В Рубцовске приговором городского суда осужден местный житель за убийство » Городской портал — вРубцовске.ру

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21 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Приговором Рубцовского городского суда по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) осужден местный житель. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Установлено, что в октябре 2020 года потерпевший и подсудимый совместно употребляли алкогольные напитки. При этом между ними возник разговор про женщин, в ходе которого, потерпевший предположил, что супруга подсудимого ведет легкомысленный образ жизни. Разозлившись, подсудимый ножом нанес несколько ударов ножом по телу потерпевшего, отчего тот скончался.

В судебном заседании мужчина вину признал, однако, считал, что совершил преступление в состоянии аффекта. Эта версия исследована судом и не нашла своего объективного подтверждения. Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Алтайский краевой суд, проверив материалы уголовного дела и изучив доводы жалобы защитника, не нашел оснований для изменения судебного решения.

Приговор Рубцовского городского суда вступил в законную силу.

Фото: rybnoe.net

Автор: vizitka01

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