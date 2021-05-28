Горняк22: В Рубцовске при проверке услуг оказания социального обслуживания прокуратура выявила нарушения

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27 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Прокуратура города Рубцовска провела проверку соблюдения законодательства при оказании услуг социального обслуживания.

Установлено, что услуги по организации стационарного обслуживания граждан в помещении, расположенном по адресу: г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 27 оказываются с нарушением правил пожарной безопасности, требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения Следственным отделом по городу Рубцовску СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Алтайского края.

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Алтайскому краю, по данным следствия, с 2016 года по настоящее время трое предпринимателей из города Рубцовска поочередно оказывали услуги пожилым людям по проживанию в частном доме для престарелых, расположенном на улице Рихарда Зорге. Установлено, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении частного пансионата не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом.

Следователями СК проведены обыски в помещении дома для престарелых, а также по месту жительства бывших и нынешнего владельца здания, где проживают пожилые люди. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Фото: вести35.рф / altai-krai.sledcom.ru

Автор: vizitka01

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