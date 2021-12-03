Горняк22: В Рубцовске осужденному пытались передать MP3-плеер в заказном письме » Городской портал — вРубцовске.ру

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02 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В ИК-10 УФСИН России по Алтайскому краю осужденному пытались передать MP3-плеер в заказном письме.

В заказном письме также находились гарнитура, зарядное устройство, три флеш-карты и два USB-переходника. Запрещенные предметы обнаружил сотрудник оперативного отдела исправительного учреждения при вскрытии заказного письма в присутствии осужденного.

Согласно законодательству Российской Федерации отправляемые и получаемые осужденными письма подвергаются цензуре со стороны сотрудников учреждения УИС. Обычные письма после прибытия в исправительное учреждение в течение трех дней проходят проверку и передаются осужденному, в то время как заказные вскрывают при адресате. При выдаче такого письма осужденному в ИК-10 были обнаружены сразу несколько запрещенных предметов.

Гражданин, направивший их осужденному, установлен. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Стоит отметить, что в УИС Алтайского края на должном уровне осуществляется работа по предупреждению проникновения на территорию учреждений запрещенных предметов. С начала 2021 года при попытке доставки изъято 1 765 руб., 1,76 гр. наркотических веществ, 14 мобильных телефонов, 11 зарядных устройств и 22 сим-карты. В отношении 28 граждан составлены материалы об административных правонарушениях.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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