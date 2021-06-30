Горняк22: В Рубцовске окончено расследование уголовного дела по фактам краж денежных средств у пожилых людей » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В производстве следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» находилось в расследовании уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище группой лиц по предварительному сговору.

В ходе следствия установлено, что две местные жительницы, под предлогом медицинского осмотра незаконно проникали в жилище пожилых людей, отвлекали их внимание и похищали денежные средства. Так, в январе 2021 года 23-х летняя женщина позвонила в квартиру рубцовчанки 1936 года рождения по улице Комсомольской в городе Рубцовске и представилась медицинским работником и под эти этим предлогом проникла в квартиру. Во время беседы с пенсионеркой злоумышленница попросила собрать анализ и для этого предложила пройти ей в ванную комнату. В это время обвиняемая открыла антресоль шкафа и похитила 200 тысяч рублей, а также из кошелька, находящегося в сумке еще 3 тысячи рублей. После ухода незваной гостьи женщина заметила пропажу денежных средств.

Аналогичным способом через месяц обвиняемые проникли в жилище 90-летней женщины, проживающей в квартире по улице Степана Разина. Молодая женщина предъявила заранее изготовленное удостоверение и, отвлекая внимание, предложила пожилой хозяйке пройти на кухню чтобы провести осмотр, а более опытная 36-ти летняя напарница, ранее судимая за кражи, тайно прошла в комнату, где нашла между спинкой кровати и матрасом книгу, из которой похитила денежные средства в сумме 80 000 рублей.

Следственным отделом собраны доказательства по 6 фактов преступный деяний, в результате которых пожилым людям был причинен ущерб в общей сумме 314 390 рублей. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: s13.stc.all.kpcdn.net

Автор: vizitka01

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