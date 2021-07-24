Горняк22: В Рубцовске окончательно рухнул «Дом под шпилем». Видео » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске «Дом под шпилем» продолжает разрушаться. Сегодня, 23 июля, попал на видео момент окончательного обрушения лицевой части здания, его опубликовали в социальных сетях.

По кадрам видно, что рядом стоит строительная техника — исходя из чего можно сделать вывод, что демонтаж производился планово. Хотя возможно, строители не ожидали такого масштабного обрушения.

Напомним, за несколько дней до произошедшего, шпиль, расположенный на крыше строения, делавший дом уникальным, рухнул на землю, проломив все перекрытия.

Фото: скриншот из видео

Видео: из группы «Типичный Рубцовск» во «ВКонтакте»

Автор: vizitka01

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