Горняк22: В Рубцовске несколько дней не могут найти 14-летнюю девочку • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске несколько дней не могут найти 14-летнюю девочку

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

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07 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Со 2-го февраля неизвестно местонахождение юной рубцовчанки, которая в указанный день ушла из дома и не вернулась. Поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Пропавшая Бурко Мария, 14 лет, г. Рубцовск.

Приметы:
Рост: 170 см.
Телосложение: нормальное.
Глаза: зелёно-голубые.
Волосы: светло-русые, короткая стрижка
Была одета: чёрная куртка, чёрное трико, чёрные кроссовки, чёрная шапка.
С собой: чёрная спортивная сумка.

Инфорги: Горная Диана 89132183681, Яната Наталия 89627938640

Фото: «Лиза Алерт»

ИСТОЧНИК

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