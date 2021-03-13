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Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске нарядом вневедомственной охраны Росгвардии пресечена драка в кафе

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

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12 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали местных жителей, которые устроили драку в кафе по улице Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что между двумя посетителями возник конфликт, в ходе которого один из мужчин достал предмет, похожий на нож и нанес им несколько ударов в грудь своему оппоненту.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия скорую медпомощь и следственно-оперативную группу МВД.

Фото: 22.rosguard.gov.ru

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