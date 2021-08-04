Горняк22: В Рубцовске начаты работы по ремонту дорожного покрытия кольцевой развязки у ТЦ «Радуга» » Городской портал — вРубцовске.ру

|

03 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сегодня, 3 августа, специалисты Юго-Западного ДСУ начали работы по капитальному ремонту дорожного покрытия кольцевой развязки на пересечении улицы Арычной и Рабочего тракта у торгового центра «Радуга».

В настоящее время дорожники произвели демонтаж 170 бордюрных камней, после чего начнутся работы по устройству траншеи для установки новых бордюр и фрезеровке основания дорожного полотна.

Юго-Западное ДСУ просит автолюбителей и рубцовчан с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращать внимание на временные дорожные знаки, установленные для безопасного проезда на кольцевой развязке.

Фото: uzdsu.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК