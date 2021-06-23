Горняк22: В Рубцовске начались работы по капитальному ремонту проспекта Рубцовского » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Грандиозный ремонт проспекта Рубцовского начинается с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в горадминистрации Рубцовска.

Стоит отметить, что на время ремонтных работ будет перекрыто движение по южной стороне проспекта Рубцовского. Проезд автомототранспорта будет осуществляться в соответствии с временной схемой по северной стороне проспекта в обоих направлениях. Сегодня специалисты Юго-Западного ДСУ установили все необходимые знаки, чтобы с утра вторника приступить к масштабным работам по капитальному ремонту и реконструкции.

«Работы по реконструкции Рубцовского начнутся с фрезерования дорожного полотна и демонтажа бордюрного камня. После установки бордюр и обустройства первого, выравнивающего слоя асфальтобетона движение по южной стороне проспекта будет открыто, а работы продолжатся на северной стороне с соответствующим перекрытием автомобильного движения. Просим рубцовчан с пониманием отнестись к временным неудобствам – учитывая большой автомобильный трафик, дорожники приложат все усилия, чтобы как можно быстрее открыть проезд», – рассказал начальник Юго-Западного ДСУ Игорь Левин.

Напомним, масштабный ремонт проспекта Рубцовского, от улицы Комсомольской до улицы Пролетарской, был анонсирован давно. После того, как необходимые средства поступили в город и были проведены все конкурсные процедуры, подрядчик – Юго-Западное ДСУ приступает к работам.

Фото: из архива «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka01

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