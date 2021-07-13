ГОРНЯК22 13.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске начали демонтаж аварийного здания бывшей школы » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
11 часов Ago

 | 

12 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске начались работы по сносу здания в котором располагалась школа номер 9, впоследствии лицей.

Несколько лет здание по улице Комсомольской было признано аварийным. И вот, 1 сентября 2019 года ученики, а также педагогический коллектив были распределены по другим образовательным учреждениям города. Встал вопрос о дальнейшей судьбе здания.

Справочно. Кирпичное здание школы было построено и введено в эксплуатацию в 1947 году. С этого времени капитальный ремонт здесь не проводился. Капитальный ремонт предполагалось выполнить в 2020 году. Однако, было решено: снести старое и построить новое.

ГОРНЯК22 13.07.2021

ГОРНЯК22 13.07.2021

ГОРНЯК22 13.07.2021

ГОРНЯК22 13.07.2021

Фото: vrubcovske.ru

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Под Барнаулом образовалась пробка из-за дорожных работ на Чуйском тракте

Горняк22: Под Барнаулом образовалась пробка из-за дорожных работ на Чуйском тракте

Горняк22
11 часов Ago
Автомобильная пробка Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте" Затор возник на Новосибирском тракте перед поворотом на федеральную Р-256, где сейчас ведут реконструкцию проезжей...

Читать по теме:

ВТОПЕ: