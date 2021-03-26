Горняк22: В Рубцовске на пешеходном переходе сбили несовершеннолетнего

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25 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2021 году произошло 13 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, из них 3 факта произошли на пешеходных переходах. Об этом порталу «вРубцовске.ру» сообщили в пресс-службе ГИБДД Рубцовска.

Так, 22 марта в утреннее время на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на ул. Пролетарская, 313, в г. Рубцовске водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Пешеход получил телесные повреждения, а водитель привлечен к ответственности.

Госавтоинспекция напоминает, что:

Пешеходный переход – участок особый, и на нем действуют особые правила движения транспортных средств. Здесь категорически запрещены: разворот, движение задним ходом, обгон, остановка, стоянка.

С проездом пешеходных переходов часто возникает немало вопросов, таких как «что значит уступить дорогу пешеходу, когда следует уступать пешеходу, в каком месте остановиться, чтобы уступить пешеходу. Или, например, когда можно начать движение после того, как пешеход прошел», и другие вопросы, в том числе, какое наказание за пешеходный переход.

Почти все они касаются приоритета, т. е. права на первоочередное движение, но в соотношении «пешеход — автомобиль» чаще приходится говорить о необходимости уступить дорогу пешеходу.

Термин «Уступить дорогу (не создавать помех)» в отношении пешеходов означает требование, при котором водитель не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, либо осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить пешеходов изменить направление движения или скорость перемещения.

Какие предусмотрены штрафы? Если водитель не пропустил пешехода, идущего по дорожной разметке, он должен быть готов к тому, чтобы заплатить штраф. Какова сумма штрафа за данное нарушение ПДД? В настоящее время ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 12.18 КоАП РФ: «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей».

Несмотря на то, что водители обязаны уступать дорогу, от пешеходов также ожидается, что они будут удостоверяться в безопасности перехода. Благодаря взаимному вниманию и уважению дорожное движение будет более безопасным.

Фото: vnews34.ru

Автор: vizitka01

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