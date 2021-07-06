ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа из ревности » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
10 часов Ago

 | 

05 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении убийства.

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева, в декабре 2020 года обвиняемый, приревновав свою супругу к соседу, с которым она накануне распивала спиртное, пришел к нему в квартиру и нанес ножевое ранение в брюшную полость. От полученной травмы 55-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый отказался от дачи показаний. Собраны достаточные доказательства, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Барнауле восстановят «советский» сквер на улице Приречной

Горняк22: В Барнауле восстановят «советский» сквер на улице Приречной

Горняк22
10 часов Ago
Территория на улице Приречной Фото: barnaul.org Территорию планируют благоустроить на деньги предпринимателей в рамках государственно-частного партнерства. Кураторами проекта стали Алтайская торгово-промышленная палата и...
Горняк22: «Черкизово» ищет, куда пристроить птицу и персонал после пожара на заводе Бийска

Горняк22: «Черкизово» ищет, куда пристроить птицу и персонал после пожара на заводе Бийска

Горняк22
10 часов Ago
"Алтайский бройлер" Фото: пресс-служба правительства Алтайского края В компании заверили, что поддержат коллектив предприятия: часть его сотрудников командируют для работы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: