Горняк22: В Рубцовске местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа из ревности » Городской портал — вРубцовске.ру

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05 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении убийства.

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева, в декабре 2020 года обвиняемый, приревновав свою супругу к соседу, с которым она накануне распивала спиртное, пришел к нему в квартиру и нанес ножевое ранение в брюшную полость. От полученной травмы 55-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый отказался от дачи показаний. Собраны достаточные доказательства, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Автор: vizitka01

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