Горняк22: В Рубцовске к реальному сроку осужден местный житель за пьяную езду » Городской портал — вРубцовске.ру

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25 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске осужден к лишению свободы местный житель за управление автомобилем в нетрезвом виде, имеющим 2 судимости за аналогичные преступления в 2019 и в 2020 годах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В ноябре 2020 года, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля и поехал по улицам г. Рубцовска, поставив под угрозу безопасность движения. При остановке транспортного средства сотрудником ГИБДД было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали резкий запах спиртного изо рта и нарушение речи. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения, он оказался. В таком случае, в соответствии с примечанием к ст. 264 УК РФ лицо признается находившимся в состоянии опьянения и подлежит ответственности.

С учетом всех обстоятельств дела, в том числе неоднократного привлечения к уголовной ответственности осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года месяца с отбыванием наказания в колонии — поселении. ​​​​​​​

Судом апелляционной инстанции доводы адвоката о суровости назначенного наказания признаны неубедительными, приговор оставлен без изменения, вступив в законную силу.

Фото: hello-moto.com

Автор: vizitka01

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