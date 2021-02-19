Горняк22: В Рубцовске из горящего многоквартирного дома спасли пять человек • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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18 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне днем в одном из многоквартирных домов города Рубцовска произошел пожар. Как пояснили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о загорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 13:28. К месту происшествия незамедлительно были направлены боевые расчеты 33 и 32 пожарно-спасательных частей.

«На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры, расположенной на третьем этаже, валил густой черный дым. Пожарные и в этот раз столкнулись с такой проблемой, как припаркованный на проезжей части внутри двора личный автотранспорт, затрудняющий установку специальной техники», — сообщил заместитель начальника 33-й пожарно-спасательной части 4-го пожарно-спасательного отряда лейтенант внутренней службы Владимир Юрченко.

Оценив обстановку, руководитель службы пожаротушения организовал два боевых участка: на эвакуацию людей и тушение очага возгорания.

«Главную опасность при пожаре в многоэтажных домах представляет дым, который стремительно распространяется на верхние этажи здания по горючим конструкциям и внутренней отделке коридоров и помещений, а также через оконные проемы. Основными путями распространения огня и дыма являются лестничные клетки, каналы для различных коммуникаций, пустоты в перекрытиях. Чтобы на допустить отравления угарным газом и гибели людей, на месте происшествия работали два звена газодымозащитной службы», — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения 4-го пожарно-спасательного отряда Владимир Павленко.

Звеном ГДЗС по лестничным маршам были спасены два человека, еще трое — мама с двумя дочерьми — через оконный проем по автолестнице. Никто не пострадал. Менее десяти минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации открытого горения. В результате случившегося повреждены личные вещи и мебель на площади около 15 кв. метров. В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц пожарной и специальной техники. Причину происшествия установят специалисты.

Главное управление МЧС России по Алтайскому напоминает о действиях при возникновении пожара в многоквартирном доме.

Пожар – это всегда беда и, как показывает практика, не все знают элементарные правила поведения в случае возгорания, телефон спасения «101» в панике забывается. Запомните: главное правило во всех ситуациях – никогда не паниковать! Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное — сразу же вызвать пожарную охрану.

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены (перила могут привести в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания, не забывайте использовать пожарную лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом — его в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше — защитите нос и рот мокрым шарфом или платком.

Причины возникновения пожаров в квартире практически всегда одинаковы — обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы. Уделите должное внимание пожарной безопасности жилья.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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