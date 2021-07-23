Горняк22: В Рубцовске ищут пенсионера, местонахождение которого с апреля 2020 года неизвестно » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Разыскивается без вести пропавший Сальников Михаил Иннокентьевич, 1953 года рождения, местонахождение которого с апреля 2020 года неизвестно. Приметы: на вид 65-70 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см., волос короткий седой.

Граждан, которым что-либо известно о без вести пропавшем, либо видевших данного гражданина, просят сообщить в МО МВД России «Рубцовский» по адресу: пер. Улежникова 6, кабинеты 202, 204, либо по телефонам 91-0-45, 91-0-63, или 102. Анонимность гарантируется.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

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