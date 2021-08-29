Горняк22: В Рубцовске госавтоинспекторы и представители общественного совета провели встречу со школьниками » Городской портал — вРубцовске.ру

|

28 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске в рамках акции «Каникулы с Общественным советом», а также профилактических мероприятий, сотрудники ГИБДД и представители Общественного совета при МО МВД России «Рубцовский», во Дворце культуры Тракторостроитель провели встречу с детскими танцевальными коллективами.

Главная цель мероприятия предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Во время встречи сотрудники полиции рассказали о наиболее распространённых нарушениях, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиях с участием детей и подростков на территории города, а также напомнили о требованиях законодательства в части перевозки детей в салонах автотранспортных средств и соблюдении правил при использовании велосипедов, самокатов и гироскутеров.

В заключение беседы гости обратились к школьникам с призывом быть внимательными на дорогах и пожелали ребятам безопасного отдыха в последние дни каникул и творческих успехов.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК