Горняк22: В Рубцовске ГИБДД проведет два профилактических мероприятия » Городской портал — вРубцовске.ру

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27 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники полиции ежедневно осуществляют работу по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактики нарушений Правил дорожного движения.

27.08.2021 сотрудниками Госавтоинспекции планируется проведение профилактического мероприятия направленного на повышение безопасности перевозок групп детей автобусами. Сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание: проверки перевозке детей автобусами на соблюдение требований Законодательства в сфере пассажироперевозки детей, а также подлежит проверки техническое и эксплуатационное состояние школьных автобусов и необходимая документация для перевозки детей.

В период с 28.08.21 -29.08.2021 сотрудниками ОГИБДД будет проведено профилактическое мероприятие «Трезвая дорога», направленное на выявление водителей управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме управления транспортным средством в состоянии опьянения, и незамедлительно сообщать об увиденном нарушении в дежурную часть ГИБДД по телефону 4-12-10. Не допускайте также к управлению транспортных средств своих родственников, близких людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, ведь на пути нетрезвого водителя могут оказаться невинные люди, Ваши друзья, дети!

Фото: orenburzhie.ru

Автор: vizitka01

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