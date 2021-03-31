Горняк22: В Рубцовске фракция ЛДПР не поддержала отчет о работе городской администрации за 2020 год

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27 марта 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Накануне, на очередной сессии Рубцовского городского Совета депутатов, Глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман отчитался перед городскими депутатами о своей деятельности и работе Администрации в 2020 году.

По итогам доклада градоначальника и выступлениям по данной теме депутатов РГС, народным избранникам было предложено оценить работу Главы города в 2020 году, а соответственно, деятельность Администрации Рубцовска в целом, на «удовлетворительно».

Депутаты фракции ЛДПР, в отличие от своих коллег из других фракций, проголосовали против, и, тем самым, по их утверждению, они выразили, прежде всего, народное мнение.

«Давайте, «на чистоту», нас выбирает народ, а соответственно, мы должны отстаивать интересы, прежде всего, простых рубцовчан, а не чиновников. Да, некоторые положительные тенденции в работе городской Администрации в минувшем году были, но сказать, что проблем в городе стало значительно меньше, просто язык не повернется, а, следовательно, ставить удовлетворительную оценку мы не стали», — прокомментировал решение депутатов от ЛДПР заместитель председателя фракции Рубцовского городского Совете депутатов Карен Геворгян.

Стоит отметить, что отчет градоначальника о деятельности в 2020 году, все же был принят большинством голосов депутатов. Таким образом, удовлетворительную оценку поставили 16 народных избранников из 23-х присутствующих на сессии.

Фото: rubtsovsk.org

Автор: vizitka77

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