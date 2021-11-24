ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске двое мужчин обвиняются в покушении на убийство местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителям города Рубцовска 31-го и 29-ти лет в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в ночь на 20 ноября 2021 года в городе Рубцовске обвиняемые пришли в гости к 41-летнему знакомому, с которым накануне распивали спиртное, чтобы предъявить претензии за пропавшие денежные средства. В связи с тем, что мужчина отрицал хищение денег, злоумышленники нанесли ему не менее 20 ударов руками и ногами в различные части тела,  а затем привязали оголенные провода к пальцам рук и подключили к электросети, поразив электрическим током. Кроме того, раскаленным утюгом они причинили потерпевшему ожоги спины и конечностей.

Довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, в связи с тем, мужчине удалось убежать и обратиться в правоохранительные органы.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается. 

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

 

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