ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске двое мужчин обвиняются в покушении на убийство местного жителя » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
15 часов Ago

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24 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителям города Рубцовска 31-го и 29-ти лет в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в ночь на 20 ноября 2021 года в Рубцовске обвиняемые пришли в гости к 41-летнему знакомому, с которым накануне распивали спиртное, чтобы предъявить претензии за пропавшие денежные средства. В связи с тем, что мужчина отрицал хищение денег, злоумышленники нанесли ему не менее 20 ударов руками и ногами в различные части тела, а затем привязали оголенные провода к пальцам рук и подключили к электросети, поразив электрическим током. Кроме того, раскаленным утюгом они причинили потерпевшему ожоги спины и конечностей.

Довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, в связи с тем, мужчине удалось убежать и обратиться в правоохранительные органы.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается. 

Фото: nn.rbc.ru

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