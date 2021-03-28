ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске две незнакомые женщины обокрали пенсионера

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

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27 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники МО МВД России «Рубцовский» проводят оперативно-розыскные мероприятия по факту кражи, совершенной в отношении пожилого рубцовчанина.

Накануне в дежурную часть полиции поступило заявление о хищении крупной суммы наличных денег. Потерпевший, 1929 года рождения, рассказал, что накануне к нему в дом по улице Крылова пришли две незнакомые женщины. Злоумышленницы предложили пожилому мужчине убрать снег и произвести уборку за небольшое вознаграждение. Пройдя в дом, одна из девушек стала заправлять кровать, а другая попросила стакан воды. После того, как незнакомки ушли, пенсионер обнаружил пропажу 23 тысяч рублей, хранящихся в шкафу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная группой лиц), устанавливаются обстоятельства происшествия. Полиция напоминает гражданам о бдительности и предупреждает: не открывайте двери незнакомым лицам и не соглашайтесь на сомнительные предложения.

Фото: www.sb.by

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