Горняк22: В Рубцовске две недели не будет горячей воды » Городской портал — вРубцовске.ру

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12 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На основании постановления администрации города Рубцовска «Об утверждении сводного годового плана ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края на 2021 год», в связи с письмом филиала АО «Барнаульская генерация» — «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» от 09.06.2021 номер 4-9-61012/21-0-0 с 12.07.2021 по 26.07.2021 будет отключено горячее водоснабжение в северной, центральной, южной части города и от котельных западного поселка.

Фото: joybay.ru

Автор: vizitka01

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