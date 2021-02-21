Горняк22: В Рубцовске два дня будет проходить профилактическое мероприятие «Трезвая дорога»

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20 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В целях повышения эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский» 20.01.2021 и 21.02.2021 будет проведено профилактическое мероприятие «Трезвая дорога». Мероприятие направленно на предупреждение, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, водителями управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Напоминаем водителям, что за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения предусматривается административная ответственность в виде штрафа 30000 рублей и лишением права управления транспортными средствами сроком от 1,5 лет до 2 лет.

Фото: vk-gazeta.ru

Автор: vizitka01

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