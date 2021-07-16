Горняк22: В Рубцовске будет проведено профилактическое мероприятие «Велобезопасность» » Городской портал — вРубцовске.ру

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15 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С наступлением теплой летней погоды на улицах значительно возросло число велосипедистов, это как взрослые, так и маленькие участники дорожного движения. Велосипед — это транспорт, который остается всегда популярным среди детворы. И главная задача родителей юных велосипедистов разъяснять требования Правил дорожного движения. Взрослые велосипедисты также должны быть примером для своих детей.

С начала 2021 года по настоящее время на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский произошло 1 ДТП с участием несовершеннолетнего водителя велосипеда, где ребенок получил травмы различной степени тяжести. Сотрудниками Госавтоинспекции в период с 16 июля по 22 июля 2021 года будет проведено профилактическое мероприятие «Велобезопасность», где сотрудники уделят особое внимание обучению и разъяснению правил, юным велосипедистам и их родителям.

Госавтоинспекция напоминает, что выезд на проезжую часть велосипедисту разрешен только с 14 лет, велосипед должен быть технически исправен: исправны тормоза, руль и звуковой сигнал. При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости велосипедист обязан обозначить свою верхнюю одежду и велосипед световозвращающими элементами. До 14 лет ребенок должен кататься в безопасных местах — на детских и школьных площадках, стадионах, парках. При движении по тротуару необходимо не создавать помех для движения пешеходов.

«Особое внимание обращаем на использование средств индивидуальной защиты: шлем, наколенники, налокотники, перчатки, ведь велосипед — неустойчивое транспортное средство и даже случайное падение может причинить травмы юному водителю», — сообщает инспектор по пропаганде Ксения Морева.

При пересечении проезжей части водитель велосипеда, обязан слезть с него и перейти дорогу по пешеходному переходу переводя велосипед с собой.

Уважаемые родители! Прежде чем отпускать ребенка кататься на велосипеде, убедитесь, что он знает все требования Правил дорожного движения для водителей велосипеда и будет осуществлять езду в безопасном месте.

Фото: tentcom.ru

Автор: vizitka01

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