Горняк22: В Рубцовске будет проведено профилактическое мероприятие «Маршрутка» » Городской портал — вРубцовске.ру

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11 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2021 году на территории г. Рубцовска произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием пассажироперевозящего транспорта, в них пострадало 3 человека.

Поэтому, с целью повышения уровня безопасности пассажирских перевозок и профилактики аварийности с участием маршрутных автобусов 12.08.2021 будет проведено профилактическое мероприятие «Маршрутка», в рамках которого сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия, направленные на выявление фактов нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов, фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями и с нарушением требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров.

Организациям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров, а также водителям транспортных средств, необходимо помнить о том, что техническое состояние транспортных средств, соответствующее установленным требованиям, а также строгое соблюдение Правил дорожного движения, способствует снижению уровня аварийности на дорогах, и является необходимым условием обеспечения безопасности пассажиров, и других участников дорожного движения.

Фото: rubadm.ru

Автор: vizitka01

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