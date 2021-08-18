Горняк22: В Рубцовске будет прекращена подача питьевой воды » Городской портал — вРубцовске.ру

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17 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На двое суток, традиционно в августе, в Рубцовске будет прекращена подача питьевой воды.

Из-за плановой остановки гидроузла в целях проведения ремонта оборудования, очистных сооружений, запорной арматуры на сетях водоснабжения и канализации с 3:00 21 августа до 22:00 22 августа 2021 года в Рубцовске не будет холодной воды. Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации города Владимир Пьянков.



На время отсутствия холодной воды должен быть обеспечен ее подвоз. Рынкам, парикмахерским и предприятиям общественного питания рекомендовано приостановить работу на этот период.

Фото: kurskcity.ru

Автор: vizitka01

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