Горняк22: В России выявлено рекордное за восемь лет число коррупционных преступлений » Городской портал — вРубцовске.ру

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31 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. За последние семь месяцев в России было выявлено 24,5 тыс. коррупционных преступлений, сообщается в сборнике Генпрокуратуры РФ «О состоянии преступности в России за январь-июль 2021 года». Это максимум за восемь лет, — пишет «Коммерсантъ».

По данным ведомства, около половины коррупционных преступлений в этом году приходится на взяточничество. Доля таких преступлений увеличилась на 27,4% относительно аналогичного периода 2020 года. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тыс. руб.

К августу размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 млрд руб. до 39,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: storage.myseldon.com

Автор: vizitka01

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