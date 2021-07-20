ГОРНЯК22 20.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В России ведутся работы по разработке биочипа » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
11 часов Ago

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19 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. В частности речь идет о ведении работ по разработке биочипа, который позволит выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирус SARS-CoV-2. Разработкой занимается Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — сказано в сообщении ведомства.

Как отмечает РИА НОвости, разработкой подобного биочипа занимается и Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики петербургского университета ЛЭТИ. Там уже несколько лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда и стресса, а также экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.

Разработаны научные и технологические основы создания биочипов для идентификации патогенов и тестирования их антибиотикорезистентности. Партнерами вуза выступают НИИ гриппа Минздрава, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Фото: fg24.ru

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