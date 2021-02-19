Горняк22: В России упрощенный порядок назначения инвалидности будет действовать до 1 октября • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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18 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В период с 1 марта по 1 октября 2020 года применялся Временный порядок признания гражданина инвалидом, введенный в связи с распространением коронавируса в России.

Им предусматривалось автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие 6 месяцев, а также проведение медико-социальной экспертизы граждан в целях установления инвалидности впервые исключительно в заочной форме (без личного участия).

Затем аналогичные правила были установлены на период со 2 октября 2020 г. по 1 марта 2021 г.

Сейчас принято решение об их применении до 1 октября 2021 года. Кроме того, рассматриваемым постановлением Правительства РФ до 1 октября 2021 года продлен срок действия особого порядка установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. № 155).

К сведению: немногим ранее во Временный порядок признания гражданина инвалидом были внесены изменения, освобождающие граждан, которые оформляют инвалидность впервые, от дополнительных обследований. В частности, поправками предусмотрено, что при наличии проведенных ранее (в течение 12 месяцев до направления на МСЭ) медобследований, подтверждающих заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения и степень выраженности нарушений функций органов и систем организма, формирование направления на МСЭ гражданам, направляемым на медико-социальную экспертизу впервые, производится медицинской организацией без проведения иных обследований.

Эти изменения вступили в силу 17 февраля 2021 года.

Фото: 210fz.ru

Автор: vizitka01

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