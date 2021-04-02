Горняк22: В России теперь минимум за 108 рублей можно купить пачку сигарет

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01 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Вступил в силу закон о единой минимальной цене на сигареты. Ранее она находилась на уровне 75% от максимальной розничной цены, которую устанавливают сами производители. Новый закон вводит единую минимальную цену для всей продукции.
В России с 1 апреля минимальная стоимость пачки сигарет составляет 107,78 руб. Цена рассчитана по специальной формуле, учитывающей ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающий коэффициент. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Теперь все сигареты по цене ниже 107,78 рубля автоматом можно считать нелегальными.
Фото: rodina.news