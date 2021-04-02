Горняк22: В России стартовал весенний 2021 года призыв граждан на военную службу

|

01 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. 1 апреля начинается весенний 2021 года призыв граждан на военную службу. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 2021 года № 186 для прохождения военной службы весной этого года планируется направить более 134 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Весенний призыв будет проходить в 83 субъектах Российской Федерации за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Призывные мероприятия в этих субъектах Российской Федерации проводятся только осенью.

В соответствии с законодательством один раз в год — с 1 мая по 15 июля, призываются на военную службу граждане в 24 муниципальных образованиях 5 субъектов Российской Федерации — Забайкальский, Камчатский и Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), а также Чукотский автономный округ. Обусловлено это, прежде всего, физико-географическими условиями указанных регионов

Особенностью весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу является то, что к работе с призывниками будут допущены только сотрудники военных комиссариатов прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие антитела. Это позволит исключить риски заражения призывников и дополнит комплекс ранее установленных противоэпидемиологических мер.

Фото: murman.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК