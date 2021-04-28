ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Горняк22: В России могут ужесточить наказание за пьяное вождение до июня

Горняк22
8 часов Ago

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27 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как сообщают «Известия» Госдума в мае в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, а принять документ могут уже до конца весенней сессии.

Если законопроект будет принят, то максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, плюс к этому, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, как сейчас, а на три.

Положительное заключение на законопроект, как выяснили «Известия», уже дало правовое управление Госдумы.

Фото: in-news.ru

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