Горняк22: В Родинском районе задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью родному брату, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение неоднократно судимому 51-летнему жителю Родинского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в ночное время 15 сентября 2021 года обвиняемый совместно со своим братом распивал спиртное в одном из сел Родинского района. В ходе употребления спиртных напитков между родственниками произошел конфликт на бытовой почве. На почве личных неприязненных отношений обвиняемый нанес брату множественные удары по голове и телу. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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