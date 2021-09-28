Горняк22: В Ребрихинском районе задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшего ее смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 38-летнему жителю Ребрихинского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 21 сентября 2021 года в своем доме в одном из сел Ребрихинскогоо района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора на бытовой почве. В результате конфликта обвиняемый нанес потерпевшей множественные удары рукой в область головы. От полученных телесных повреждений 34 –летняя женщина скончалась на следующий день на месте происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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