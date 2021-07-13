Горняк22: В Ребрихинском районе задержан мужчина, обвиняемый в покушении на убийство двух местных жителей, один из которых несовершеннолетний — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Ребрихинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, ночью 11 июля 2021 года в одном из кафе Ребрихинского района между незнакомыми мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла словесная ссора по незначительному поводу. После конфликта подозреваемый на автомобиле приехал домой и, взяв, ружье, стал искать обидчиков. Увидев компанию молодых людей на одной из улиц села, подозреваемый не менее пяти раз выстрелил из принесенного огнестрельного оружия в сторону потерпевших. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что молодые люди скрылись от нападавшего на территории одного из домов. От действий злоумышленника пострадали двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении.

Подозреваемый в совершении покушения на убийство задержан следователем в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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