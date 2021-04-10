Горняк22: В рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» сотрудники следственного управления по Алтайскому краю провели встречи в подшефных детских учреждениях и образовательных школах — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» офицеры следственного управления на всей территории края провели встречи в подшефных детских учреждениях и общеобразовательных школах.

Встречи прошли в «Троицком центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей», Тальменской СОШ №1, Шипуновской СОШ им. Луначарского А.В, «Лицей №2 г.Камень-на-Оби».

Воспитанникам центра и школьникам следователи рассказали о том, что терроризм и экстремизм представляют угрозу национальной безопасности любого государства, его национальным интересам. В связи с этим устранение террористической угрозы и распространение экстремизма рассматривается в качестве одного из приоритетов внутренней и внешней политики Российской Федерации. Основной задачей офицеров было объяснить детям преступную сущность таких явлений как экстремизм и терроризм на примере популярных картинок в сети «Интернет» и реальных терактов, произошедших на территории России. Именно в ходе разбора примеров несовершеннолетние поняли, что необходимо относиться понимающе ко всем окружающим людям, как в социальных сетях, так и в реальной жизни. После бесед, ребята с интересом посмотрели социальные ролики «Черное пятно», «За кулисами протеста», задали интересующие их вопросы, порассуждали о том, насколько важно с пониманием и терпимостью относится к чужому мнению, а также к людям иной национальной или религиозной культурой.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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