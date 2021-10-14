Горняк22: В рамках фотопроекта «Профессия в лицах» — руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следователь-криминалист – это элита следствия! Так считают многие сотрудники не только Следственного комитета, но и иных правоохранительных органов. В отделе криминалистики следственного управления СК России по Алтайскому краю служат самые опытные офицеры, которые приходят на помощь следователям, особенно при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных в условиях неочевидности, прошлых лет, связанных с безвестным исчезновением людей и других резонансных преступлений. Они оказывают криминалистическое сопровождение, аналитическую и методическую помощь в расследовании. На вооружении криминалистов находится самая современная и высокотехнологичная кримтехника, которой они владеют в совершенстве. С помощью нее следователи-криминалисты могут увидеть невидимые глазу следы, помогающие впоследствии воссоздать картину совершенного преступления.

В следственном управлении СК по Алтайскому краю проходят службу более 20 криминалистов — профессионалов. А возглавляет отдел криминалистики с начала образования Следственного комитета полковник юстиции с 22-летним стажем следственной работы Константин Ротштейн.

«Считаю, что в работе следователя-криминалиста важна творческая составляющая. В криминалистике не существует списка последовательных, пошаговых действий. Но существует множество отдельных моментов, которые необходимо собрать в единое целое. На месте происшествия важно проявить умение правильно смоделировать обстоятельства совершенного преступления и тогда появится представление, что и где искать. Любая деталь может сыграть решающую роль в раскрытии преступления и доказывании вины», — говорит о любимой профессии Константин Павлович.

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