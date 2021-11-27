ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В рамках акции «Дети России» в музее полиции Рубцовска проходят экскурсии для школьников » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
12 часов Ago

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26 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В музее полиции Рубцовска проходят мероприятия, направленные на формирование правосознания в молодежной среде, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, а также на популяризацию службы в органах внутренних дел.

Школьники города, впервые посетившие музей, познакомились с экспонатами, представляющими историю милиции, работу подразделений отдела, фотоматериалами о работе и жизни правоохранителей. Председатель ветеранской организации, член Общественного совета Геннадий Дорохин рассказал посетителям об участниках боевых действий, о героических поступках сотрудников милиции во время Великой Отечественной войны и сотрудников полиции в настоящее время.

Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Яна Юрченко в беседе со школьниками призвала подростков вести здоровый образ жизни, соблюдать законы и быть достойными гражданами своей страны.

Организаторы мероприятия ознакомили участников с правилами приема на службу и основными требованиями, которые предъявляются к кандидатам на службу в органы правопорядка в настоящее время. Полицейские посоветовали ребятам, кого интересует служба в полиции, хорошо учиться, заниматься спортом, чтобы после окончания школы пополнить ряды стражей правопорядка.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

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