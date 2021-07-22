Горняк22: «В работе важна каждая деталь» — интервью руководителя Славгородского МСО СУ СКР по Алтайскому краю корреспонденту газеты «Славгородские Вести» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

«В работе важна каждая деталь»

От следователя не ускользнет ни одна деталь

25 июля 2021 года в России отмечается День сотрудника органов следствия. А ещё в этом году исполнилось 10 лет со дня образования Следственного комитета Российской Федерации. Раскрытием серьёзных, часто запутанных тяжких и особо тяжких преступлений в городах Славгород и Яровое, Немецком национальном, Бурлинском, Хабарском районах занимается Славгородский межрайонный следственный отдел. В преддверии профессионального праздника руководитель Славгородского МСО Павел Сергеевич НАЛИВКИН рассказал об отделе, сотрудниках, рабочем процессе и резонансных преступлениях.

Руководящий состав

Руководитель Славгородского МСО Павел Сергеевич Наливкин работает в системе Следственного комитета Российской Федерации с 2009 года. Свою трудовую деятельность он начал через два месяца после окончания Алтайского госуниверситета по специальности «Юриспруденция». До 2016 года Павел Сергеевич проходил службу в Белокурихинском МСО, пройдя путь от должности следователя до заместителя руководителя. Будучи следователем, неоднократно выезжал в командировки на различные территории, в том числе в отдел по особо важным делам г. Барнаула, Республику Дагестан.

В 2016 году перевёлся с должности заместителя Белокурихинского МСО на должность заместителя Каменского МСО, где работал до 2019 года. В июле 2019 года поступил на службу в Славгород в качестве исполняющего обязанности руководителя Славгородского МСО, а в декабре 2019 года – утверждён его руководителем.

— Конечно, свою работу оценивать всегда сложнее всего. Наверное, самые важные качества любого руководителя — высокий уровень самокритики и стремление обеспечить сплочённость команды, потому что он отвечает за работу отдела, координирует работу каждого следователя и заместителей. На этой должности стараюсь сделать всё, что в моих силах.

Замещает Павла Сергеевича старший лейтенант юстиции Владислав Михайлович Вишняков, в следственном отделе он работает с 2020 года.

— Владислав Михайлович — достаточно молодой сотрудник, но с работой заместителя он хорошо справляется. Нагрузка большая в физическом, умственном и моральном плане, ведь заместитель отвечает не только за себя, но и за следователей, которых курирует. Владислав Михайлович не только успешно расследует уголовные дела, но и быстро ориентируется в любом преступлении подчиненных, может дать следователям грамотный совет.

О коллективе

В настоящее время штатная численность работников Славгородского МСО составляет 10 человек. Это руководитель, два заместителя, пять следователей, помощник следователя, водитель. Каждый следователь следственного отдела в основном занимается определенной категорией уголовных дел. Одни сотрудники раскрывают убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, другие — преступления в отношении половой неприкосновенности, третьи — коррупционные и должностные. По факту в настоящий момент трудится руководитель и один заместитель, трое следователей, закрепленных за отделом, и один командированный.

По словам руководителя отдела Павла Сергеевича Наливкина, вся работа строится на активном взаимодействии руководителя, заместителей и следователей, взаимоуважения и взаимопомощи, передаче полезного опыта. Такой подход дал возможность занять Славгородскому межрайонному следственному отделу первое место по итогам работы за 2020 год из 21 следственного отдела Алтайского края.

— Постоянный костяк рабочего коллектива следователей составляют два сотрудника – Наталья Ивановна Кнежинцева и Лариса Владимировна Бельгер. Остальные три ставки регулярно меняются. Это приходящие молодые следователи, которые на территории Славгородского МСО проявляют себя в положительном ключе, раскрывают значительное количество дел и впоследствии переводятся на вышестоящие должности, – рассказывает Павел Сергеевич. – Возможность карьерного роста в нашей службе хорошая – можно продолжить службу в городе Барнауле, или в аппарате Следственного Управления. Впрочем, высокие результаты не даются просто так, нужно быть настоящим профессионалом своего дела. Радует, что молодые следователи прислушиваются к советам более опытных и раскрывают сложные преступления.

Современная Мария Швецова

Постоянный следователь Славгородского межрайонного следственного отдела Лариса Владимировна Бельгер работает здесь с 2012 года. За профессионализм. высокий уровень юридической грамотности, ответственность ее очень ценят в коллективе. Одна из самых опытных и принципиальных следователей отдела занимается многоэпизодными, тяжело доказуемыми делами.

— Не так давно Лариса Владимировна раскрыла непростое дело в отношении бывшего руководителя одного из учреждений города по ч. 160 ст. 3 УК РФ «Присвоение или растрата вверенного имущества». Процесс был трудный, с подозреваемыми работали два адвоката, которым удалось вызвать общественный резонанс. Для полноценного раскрытия дела следователю и экспертам понадобилось опросить большое количество свидетелей, исследовать значительный объём документации. Данное дело направлено в прокуратуру, в ближайшее время будет направлено в суд, — говорит Павел Сергеевич.

В работе Л. В. Бельгер опирается на букву закона. Это положительно отражается как на оперативности раскрытия дел, так и на объёме собранных доказательств.

— Человек действительно горит своим делом. Думаю, в ней хорошо отражается образ следователя Марии Швецовой из известного детективного телесериала «Тайны следствия». В прошлом году она расследовала уголовное дело, касающееся травмы на производстве, повлекшей смерть человека. Тогда в помещении одной из организаций села Знаменка произошёл взрыв бензина. Лариса Владимировна собрала по этому делу около пяти томов материала в короткий срок, всего за месяц. – отмечает Павел Сергеевич. – В моей практике, травмы на производстве расследовались минимум три месяца.

Команда — крепкая

Следователь Наталья Ивановна Кнежинцева в Славгородском МСО трудится четыре года. Она – следователь, достаточно опытный, работала в правоохранительных структурах. До перехода в следственный комитет — в прокуратуре, в том числе в Немецком национальном районе.

Профилируется на убийствах, которые происходят на территории Славгорода, Ярового, Немецкого национального и Бурлинского районов.

— С момента открытия уголовного дела Наталья Ивановна отрабатывает все моменты, которые становятся известны, своевременно назначает необходимые экспертизы. Дело успевает завершить в рамках установленного законом срока — двух месяцев. – отмечает руководитель МСО.

Молодые кадры

В Славгородском межрайонном следственном отделе также трудится молодой следователь Денис Владимирович Пагин. Родом он из Заринска. Ранее был общественным помощником в Индустриальном следственном отделе г. Барнаула, в Славгородский МСО пришёл работать 31 декабря 2020 года.

— С первых дней Денис окунулся в расследование тяжких преступлений. В том числе, занимался уголовным делом по факту причинения смерти по неосторожности. когда гражданка Т. выстрелила в мужчину и убила его. Раскрыл ряд преступлений в отношении половой неприкосновенности, произошедших в Немецком национальном районе. За столь короткое время хорошо зарекомендовал себя, — говорит Павел Сергеевич. — Хорошо ориентируется на осмотрах мест происшествия, знает, о чём спросить человека при допросах, выделяет моменты, на которые суд и прокурор обращают особое внимание при установлении наличия признаков преступления. 24 июня текущего года проходил первичную аттестацию, успешно аттестовался, с лучшим результатом по Алтайскому краю.

Ещё один незаменимый человек в коллективе — помощник следователя Марина Владимировна Короткина.

— Как и в любой государственной структуре, отчётность играет большую роль в Следственном комитете. Марина Владимировна, без преувеличения, выполняет львиную долю организационной и документальной работы. На ней держится документооборот всего отдела — учёт всей входящей, исходящей документации, работа по учёту номенклатуры дел, ведение книг учёта, взаимодействие с различными организациями, в том числе Яровским центром помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Со своими обязанностями она справляется на отлично, ни разу не подвела.

О преступлениях

На всей территории, охватываемой Славгородским МСО, наибольшую нагрузку по преступлениям дают муниципальные образования Славгород и Яровое. За первое полугодие завершено и направлено для рассмотрения прокурору и в суд 40 уголовных дел по 50 составам преступлений, из них — 25 тяжких и особо тяжких. Из них в Славгороде и Яровом — 22 уголовных дела на 24 состава преступлений, 13 – тяжких и особо тяжких.

— В основном, работаем с тяжкими и особо тяжкими преступлениями общеуголовной направленности. Основной массив дел — это убийства, изнасилования, кражи, незаконное проникновение в жилище, применение насилия в отношении сотрудников полиции. Коррупционных преступлений не так много, но и они имеют место быть. – рассказал руководитель Славгородского МСО. — Если проанализировать статистические данные, то в целом тяжких и особо тяжких преступлений в 2021 году на нашей территории стало меньше, как и в целом по Алтайскому краю. Тем не менее, за этот период пришлось столкнуться с резонансными преступлениями. Среди них – покушение на убийство, а также жестокие убийства, совершённые ранее осуждёнными гражданами.

В настоящее время одно из таких преступлений находится в производстве у Первого отдела по особо важным делам г. Барнаула. Гражданин Н., испытав неприязнь к бывшей жене, с которой давно не проживал совместно, решил лишить женщину жизни. Оценив человеческую жизнь в 50 тыс. рублей, злоумышленник через знакомого попытался нанять киллера. К счастью, реализовать преступный замысел ему не удалось.

Ещё одно жуткое происшествие произошло в апреле 2021 года. Тогда недалеко от частного сектора в селе Селекционное было найдено обгоревшее тело мужчины с признаками насильственной смерти от ножевого ранения. Совместными усилиями эксперты МО МВД России «Славгородский» и оперативные сотрудники нашли следы волочения от местонахождения тела к одному из домовладений, где была обнаружена кровь. Виновник преступления, гражданин О., ранее уже судимый за убийство, сознался в содеянном.

Поздравление от руководителя

Уважаемые сотрудники Славгородского межрайонного следственного отдела!

Сердечно поздравляю Вас с Днём сотрудников органов следствия Российской Федерации, и 10-летием Следственного комитета Российской Федерации!

Выражаю вам искреннюю благодарность за максимальную отдачу нашему важному, общему делу во благо страны и людей, возложенному на нас Федеральным законом «О следственном комитете». Профессия следователя — очень тяжелая морально и физически. Это бессонные ночи, нескончаемые выезда на места происшествий, большая организационная и процессуальная работа. Делопроизводство должно быть оперативным, но, в то же время, из под внимательного взгляда следователя не должна ускользнуть ни одна деталь.

В 2020 году нашим коллективом было завершено расследование 100 уголовных дел и лишь восемь из них – в срок свыше двух месяцев, что в очередной раз подчёркивает хорошую организованность рабочего процесса каждого из вас, высокий профессионализм и трудолюбие.

Слова особой благодарности хочется выразить в адрес коллег из других структур правоохранительных органов, с которыми день за днём тесно работают следователи СК России при расследовании преступлений. Выражаю также благодарность ветеранам следствия за достойный пример для молодёжи и многолетний добросовестный труд.

Уважаемые коллеги! В первую очередь хочется пожелать вам меньше тревог и больше времени, которое вы сможете провести с семьёй, дорогими и близкими людьми. Терпения, неиссякаемых жизненных сил, энергии, целеустремлённости и профессиональных успехов, мира и благополучия в личной жизни! Пусть стойкость и оптимизм не покидают вас, а невзгоды обходят стороной.

Даниил ФРАНК.

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