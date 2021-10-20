Горняк22: В профессиональный праздник фотопроект «Профессия в лицах» продолжает заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Придя когда-то в далеком 1997 году в прокуратуру и работая в должности следователя, Роман Шаповал и предположить не мог, что нераскрытые в лихие 90-е убийства и изнасилования он будет раскрывать уже в 21 веке. Заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Шаповал Роман Сергеевич один из опытных криминалистов ведомства с огромным багажом знаний. Поэтому основным направлением его деятельности является работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет во взаимодействии с оперативными подразделениями уголовного розыска. В ходе аналитической работы он изучил более 700 уголовных дел, большинство из которых об убийствах прошлых лет. Его опыт и аналитический склад ума помогают привлечь к ответственности тех, кто длительное время скрывался от правосудия. Только в текущем году при непосредственном участии офицера возобновлены и расследованы 4 уголовных дела об убийствах, а также 4 преступления против половой неприкосновенности, совершенные более 10 и 20 лет назад.

«Моя профессия – это возможность реализовать свои знания и умения, и при этом сделать что-то полезное для общества и людей. Горжусь тем, что работа в службе криминалистики значима и позволяет решать глобальные вопросы, помогает расти и развиваться во всех направлениях», — говорит Роман Сергеевич.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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