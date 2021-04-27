ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Горняк22: В проекте СК России: «ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ» разъяснение по обеспечению жильем детей-сирот — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
16 часов Ago

Ответы на самые актуальные вопросы, поступающие в Приемную Председателя Следственного комитета России в социальной сети «ВКонтакте», — в проекте СК России: «ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ».

ГОРНЯК22 28.04.20215 лет назад я покинул детдом. Знаю, что дети-сироты должны быть обеспечены жильем. Но везде мне говорят: ждите своей очереди. Это законно?

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ГОРНЯК22 28.04.2021

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю продолжается расследование уголовного дела по факту получения травм жителями города Рубцовска, в том числе несовершеннолетним в результате нападения бездомных собак — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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