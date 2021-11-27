ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В преддверии самого трогательного и нежного праздника Дня матери мы продолжаем фотопроект о тех, кто дарит жизнь – о мамах! — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago

Каждый ребенок с детства знает, что самый главный и прекрасный человек в жизни – это мама! Она встречает первой нас в этом мире и всю жизнь остается рядом, как ангел-хранитель оберегая от невзгод, болезней, неприятностей! Мамой быть непросто – это тяжелый труд, а особенно, когда она исполняет свой долг не только перед семьей, но и перед обществом.

В преддверии светлого и нежного праздника – Дня матери, мы продолжаем фотопроект о мамах в погонах и мамах следователей следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю.

Смотрите на нашем сайте и в социальных сетях ведомства #ДеньМатери #МамаВПогонах

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