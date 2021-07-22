ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В преддверии профессионального праздника заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю пообщался с корреспондентом телеканала «ТОЛК» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
11 часов Ago

Об особенностях профессии следователя корреспонденту телеканала «ТОЛК» в интервью программы «Сноска» рассказал Артём Россоха, подполковник юстиции, заместитель руководителя контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

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