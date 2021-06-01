Горняк22: В преддверии Международного Дня защиты детей заместитель руководителя СУ СКР по Алтайскому краю провел брифинг, посвященный проблеме преступных посягательств в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю состоялся брифинг, посвященный состоянию следственной работы по расследованию преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и их профилактике. Заместитель руководителя регионального СУ СК Константин Мальцев рассказал журналистам о работе, проводимой в следственном управлении по защите прав детей, а также о резонансных уголовных делах, расследуемых в ведомстве.

Качественное рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних по-прежнему остается одним из приоритетных направлений работы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю.

В 2020 году в следственные подразделения следственного управления СК по Алтайскому краю поступило 1878 сообщений о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (в 2019 году – 2200) и 534 сообщения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними (в 201 году – 573). Возбуждено 535 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (в 2019 году – 355). В основном, уголовные дела возбуждены по ст. ст. 131-132 УК РФ – 163 (в 2019 – 104), ст. ст. 134-135 УК РФ – 176 (в 2019 – 120), рост которых произошел, в том числе в связи с выявлением дополнительных эпизодов преступлений и совершением преступлений с использованием сети интернет. Возбуждено 198 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними (в 2019 – 195). Большая часть уголовных дел – о преступлениях против собственности (ст. ст. 158-163 УК РФ – 96 (в 2019 – 99), в сфере незаконного оборота наркотиков ст. ст. 228-232 УК РФ – 24 (в 2019 – 22). За первый квартал 2021 года возбуждено 128 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, 74 уголовных дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Так же возбуждено 38 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, в суд направлено 43 дела данной категории.

Всего за 2020 год признано потерпевшими 408 детей (в 1 квартале 2021 года – 110), при этом, жертвами преступлений со стороны членов семьи, близких лиц стали 74 потерпевших (в 1 квартале 2021 года – 25), в том числе 31 – родители (в 1 квартале 2021 года – 13), 2 – усыновители, 11 – опекуны и попечители. Из детей сирот пострадало 34 человека (в 1 квартале 2021 года – 4) из них 24 усыновленных или находящихся под опекой (в 1 квартале 2021 года – 3), 10 в детских учреждениях (в 1 квартале 2021 года – 1).

Причинами и условиями совершенных преступных посягательств в отношении детей являются социальные проблемы, связанные с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, не соблюдением ими мер безопасности; административный фактор, который выражается в бездействии должностных лиц дошкольных и школьных образовательных учреждений, органов профилактики, медицинских сотрудников вследствие ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей. За 2020 год следователями подразделений следственного управления СК по краю по 313 уголовным делам внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений в отношении несовершеннолетних, по результатам рассмотрения которых 165 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. За 1 квартал 2021 года внесено 83 представления, привлечено к ответственности 40 должностных лиц.

Помимо не организованной занятости и досуга несовершеннолетних, как фактора, способствующего совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетними, основной причиной, по-прежнему, остается неблагополучная семейная ситуация. Во многих случаях родители не только не выполняют свои родительские обязанности по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетних детей, но и оказывают на них негативное влияние, злоупотребляя спиртными напитками, ведя антиобщественный образ жизни, способствуют вовлечению детей в противоправную деятельность. В 2020 году представления в порядке ст.158 УПК РФ внесены следственными органами по 240 уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, по результатам рассмотрения которых 148 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности. За 1 квартал 2021 года внесено 45 представлений, привлечено к ответственности 24 должностных лица. Кроме того, по фактам ненадлежащего исполнения сотрудниками учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей, повлекших совершение преступлений в отношении несовершеннолетних и иных происшествий с их участием, следственными органами организуются процессуальные проверки в отношении сотрудников этих органов и возбуждаются уголовные дела.

Также спикер ответил на интересующие представителей средств массовой информации вопросы по резонансным уголовным делам, рассказав о ходе и результатах расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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