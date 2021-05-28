Горняк22: В преддверии летних каникул следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела профилактическую встречу с воспитанниками подшефного центра для детей-сирот — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

С наступлением теплой погоды в целях недопущения гибели детей на водоемах и детских площадках, следователь Алейского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Юлия Крестникова провела встречу с воспитанниками подшефного КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Лето — самое короткое и долгожданное время года для детей и их родителей. Пока есть возможность, хочется успеть всё: вволю погулять, искупаться, покататься на велосипеде, и заняться другими увлекательными делами, на которые зимой никогда не хватает времени. А чтобы долгие каникулы не омрачились травмами и болезнями — достаточно соблюдать правила безопасности в летний период: и взрослым, и, конечно, самим детям. В ходе мини-игры следователь рассказала важные правила безопасности на водоемах и детских площадках, соблюдение которых поможет сохранить жизнь, а также продемонстрировала тематические листовки. Дети приняли активное участие в игре, рассказали об известных им правилах поведения и мерах безопасности вблизи водоема и на детских площадках.

Кроме того, ребятам был продемонстрирован учебный фильм «Сделай правильный выбор!» с целью профилактики преступности среди несовершеннолетних. После просмотра поговорили о том, что собой представляют преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и какое наказание предусмотрено за их совершение.

По окончании мероприятия следователь поздравила воспитанников с наступающим Международным днем защиты детей и вручила сладкие подарки.

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